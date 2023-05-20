33-летний владимирец подозревается в совершении более 10 мошенничеств, сообщают в УМВД области. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Установлено, что с марта по сентябрь прошлого года,

33-летний владимирец подозревается в совершении более 10 мошенничеств, сообщают в УМВД области. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Установлено, что с марта по сентябрь прошлого года, мужчина заключал договоры с клиентами на производство и установку кухонных гарнитуров. Он получил от 13 клиентов более 3 миллионов рублей, но свои обязательства не выполнил. Ирина Гавриченко,