Владимиро-Суздальский музей-заповедник опубликовал уникальные снимки невидимых фресок Успенского...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник опубликовал уникальные снимки "невидимых" фресок Успенского собора.Эти фрески почти невозможно рассмотреть обычным посетителям храма и они оказались в распоряжении Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Их предоставила команда «Мобильной лаборатории» Русского музея Санкт-Петербурга, работавшая во Владимире в апреле нынешнего года, сообщает пресс-служба ВСМЗ.В Успенском соборе научные сотрудники исследовали иконостас XVIII века, но, пользуясь случаем, сфотографировали и часть стенной росписи. Фрески видны только сверху, с хоров. Оттуда и были сделаны снимки.Учёные полагают, что на изображениях присутствуют фрагменты самой древней росписи Успенского собора, возможно, XII века. По всей видимости, она была раскрыта и укреплена какой-либо группой реставраторов (на протяжении последних полутора сотен лет в храме реставрации проводились около 15 раз). Но какой и когда - сказать сложно.Фото: Вячеслав Торопов, Государственный Русский музей