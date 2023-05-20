Ветеринарная клиника останется на прежнем месте, а собак перевезут на другую территорию.

Во Владимир приют для животных «Валента» разделят на две организации. Ветеринарная клиника останется на прежнем месте, а собак перевезут на другую территорию.«Землю в городе мы нашли. Добраться до нас после переезда будет не сложнее, чем сейчас. Сделка состоится в конце мая. Будем постепенно строить приют на новом участке. Для того, чтобы разделить бухгалтерию, создана ещё одна некоммерческая организация «Ковчег33» - именно она будет отвечать за четвероногих. Директором АНО «Ковчег33» станет Анна Болдина», - прокомментировали волонтёры Центра для бездомных животных результатыВсе, кто хочет помочь дому для брошенных собак и кошек, могут обратиться к администраторам