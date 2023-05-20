На событии ресторатором сможет стать каждый

Во Владимире 21 мая пройдет фестиваль еды «РестоДень» и «РестоНочь». Мэрия города сообщает, что стать на событии ресторатором сможет каждый. Можно открыть свое кафе, бар или ресторан.Гости праздника смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, послушать музыку на концерте, поиграть на музыкальных инструментах, а также попробовать себя в других креативных активностях.Площадки будут работать по следующим адресам:с 12:00 дворик возле «Куртош Кофе» на Гагарина, 5:с 12:00 до 18:00 рестодень на улице Девическая;с 18:00 до 0:00 рестоночь во дворе «Флигеля».