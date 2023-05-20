19 мая во Владимире на улице Гражданская загорелся частный жилой дом №2. По данным МЧС области, сообщение о возгорании поступило в 22:32. На вызов оперативно выехали 4 единицы техники и 11 человек

19 мая во Владимире на улице Гражданская загорелся частный жилой дом №2. По данным МЧС области, сообщение о возгорании поступило в 22:32. На вызов оперативно выехали 4 единицы техники и 11 человек личного состава. К их прибытию дом был задымлен. В итоге спасатели потушили пламя на площади 2 кв. м. Также на месте из огня