Во Владимире состоится фудфестиваль «РестоДень» и «РестоНочь» Фестиваль пройдет в воскресенье 21...

Во Владимире состоится фудфестиваль «РестоДень» и «РестоНочь»Фестиваль пройдет в воскресенье 21 мая. Вход свободный. Днем нас ждут:площадки с фуд-проектами,арт-маркет,фестиваль Арт-весна,мастер-классы,музыкальная сцена,ярмарочные развлечения.Об этом говорится на официальной страничке мероприятия. Любой желающий сможет стать ресторатором и открыть своё заведение на трёх площадках города. Фудфестиваль пройдёт во Владимире:с 12:00 ­во дворике возле «Куртош Кофе» на Гагарина, 5;с 12:00 до 18:00 на улице Девическая;с 18:00 до 0:00 во дворе центра современной культуры «Флигель».В связи с проведением фестиваля в воскресенье, 21 мая 2023 года, с 10.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Девической от дома № 4 до дома № 10.Фото: Ресторанный день