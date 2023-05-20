Во Владимире состоится фудфестиваль «РестоДень» и «РестоНочь»
Фестиваль пройдет в воскресенье 21...
Во Владимире состоится фудфестиваль «РестоДень» и «РестоНочь»
Фестиваль пройдет в воскресенье 21 мая. Вход свободный. Днем нас ждут:
площадки с фуд-проектами,
арт-маркет,
фестиваль Арт-весна,
мастер-классы,
музыкальная сцена,
ярмарочные развлечения.
Об этом говорится на официальной страничке мероприятия. Любой желающий сможет стать ресторатором и открыть своё заведение на трёх площадках города. Фудфестиваль пройдёт во Владимире:
с 12:00 во дворике возле «Куртош Кофе» на Гагарина, 5;
с 12:00 до 18:00 на улице Девическая;
с 18:00 до 0:00 во дворе центра современной культуры «Флигель».
В связи с проведением фестиваля в воскресенье, 21 мая 2023 года, с 10.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Девической от дома № 4 до дома № 10.
Фото: Ресторанный день