С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185696 владимирцев.

Во Владимирской области 20 мая выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у одного человека. Ещё по 3 человека подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Петушинском и Гороховецком, по 1 - в Кольчугинском, Киржачском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185696 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51416 заболевших во Владимире, 21985 - в Ковровском районе и 20171 - в Муроме.