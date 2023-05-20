Во Владимирской области будет приостановлено движение по мосту на 183-м км М-7 «Волга». Как...

Во Владимирской области будет приостановлено движение по мосту на 183-м км М-7 «Волга».Как сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, с 29 мая по 13 июня движение по мосту через Клязьму на 183-м км М-7 «Волга» будет приостановлено.Еще с октября прошлого года проезд по мосту организован в реверсивном режиме и действовали ограничения движения грузового транспорта (массой свыше 3,5 тонн). Это было сделано в целях безопасности, так как несущие способности конструкций сооружения снизились.Теперь специалистам предстоит провести ряд ремонтных работ: разобрать поврежденное мостовое полотно, уложить новое асфальтобетонное покрытие, выполнить локальный ремонт бетонной плиты с заменой армирования и восстановлением гидроизоляции, заменить непригодный для дальнейшей эксплуатации деформационный шов.На данный момент стартовали подготовительные работы.Завершить устранение дефектов планируется к середине июня, после чего будет проведена диагностика и возобновление полного или частичного снятия ограничений.Фото - ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород