Во Владимирской области будут введены ГОСТы на производство сыров. В России в этом году...

Во Владимирской области будут введены ГОСТы на производство сыров.В России в этом году планируется утвердить ГОСТы на сыры. Новые стандарты качества могут сделать обязательными в случае решения властей. В 2022 году, сообщают "Известия", было принято более 1,6 тысяч новых ГОСТов. И впервые более половины из них разработаны по инициативе бизнеса. Отечественные стандарты стали более востребованы."В этом году готовится целая линейка стандартов на различные виды сыра. Ведь их производство в стране, в том числе фермерскими хозяйствами, растёт, поэтому есть потребность и в их тестировании", – сообщает глава Росстандарта Антон Шалаев.В программу стандартизации на 2023 год также будут внесены мед и халяльные отели. Будет усилен контроль за детским питанием.Фото pxfuel.com