Во Владимирской области построят подстанцию и две ЛЭП под будущий рост потребления...

Во Владимирской области построят подстанцию и две ЛЭП под будущий рост потребления электроэнергии.В 2023 для обеспечения развития коммунальной и социальной инфраструктуры Доброграда в Ковровском районе планируется построить подстанцию и две линии электропередачи 110 кВ для подключения её к существующей электрической сети. Проект будет реализован в рамках инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье», сообщает пресс-служба правительства Владимриской области.За 2022 год во Владимирской области потребление электроэнергии составило 7336 млн кВт/ч, а потребление электрической мощности – 1196 МВт. Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ разработал прогноз до 2028 года. В энергосистеме нашего региона планируется увеличение потребления электрической энергии до 7429 млн кВт/ч со среднегодовым темпом прироста 0,41 процента, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 1251 МВт со среднегодовым темпом прироста 0,18 процента.Фото pxfuel.com