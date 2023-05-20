Об этом рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Во Владимирской области после возведения М-12 объём строящегося жилья вырос на 40%. Об этом рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.«Когда мы только начали строить трассу, то многоквартирных домов в регионе строилось на 30-40% меньше. Как только люди узнали, что доехать от Владимирской области до Москвы можно будет за 1,5 часа, то недвижимость стала строиться и раскупаться», - провёл параллели госслужащий.Напомним, что автобан длиной 811 км проложат от Москвы до Казани. Магистраль объединит 17 региональных центров.