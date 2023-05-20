Во Владимирской области мошенники стали в 2 раза чаще брать кредиты на чужие имена. Вдвое...

Во Владимирской области мошенники стали в 2 раза чаще брать кредиты на чужие имена.Вдвое участились обращения людей, на имя которых мошенники взяли займы. Об этом сообщила пресс-служба отделения Банка России по Владимирской области. Число жалоб на микрофинансовые организации осталось на том же уровне (71 обращение). Для решения этой проблемы ввели обязанность комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков.В Госдуме также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов.Фото pxfuel.com