Во Владимирской области на самом протяженном деревянном мосту в России появятся «Книжные врата». В...

Во Владимирской области на самом протяженном деревянном мосту в России появятся «Книжные врата».В Киржаче постепенно создается новая фотозона. Теперь на Типографском мосту, вошедшем в книгу рекордов России, установлена новая достопримечательность города "Книжные врата".Вскоре художник Киржачской типографии, Александр Новиков доделает "навершие" на столбах - вывеску о том, что Типографский - самый протяженный деревянный мост в стране. Его длина составляет 555 метров.Фото - "Владимирская подслушка"