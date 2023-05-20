Возбуждено уголовное дело против жителей цыганской национальности в поселке Балакирево Владимирской...

Возбуждено уголовное дело против жителей цыганской национальности в поселке Балакирево Владимирской области.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 18 мая из-за конфликта в Александровском районе в поселке Балакирево произошла драка. Лица цыганской национальности избили двух местных жителей.Вскоре видео инцидента появилось в социальных сетях. Администраторам групп стали приходить угрозы и просьбы удалить публикации с видеоматериалами драки. Это помогло полиции установить личности участников происшествия.В рамках уже возбужденного уголовного дела по статье "Хулиганство" 20 мая сотрудники регионального МВД совместно с оперативниками ФСБ провели специальные мероприятия - рейды по местам проживания правонарушителей.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области