Леонид Агутин и Анжелика Варум в течение 20 лет составляли одну из самых ярких пар шоу-бизнеса. Несмотря на свои успехи, их семейная жизнь была далека от безоблачной.

Леонид Агутин и Анжелика Варум в течение 20 лет составляли одну из самых ярких пар шоу-бизнеса. Несмотря на свои успехи, их семейная жизнь была далека от безоблачной.Леонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, чья любовь длится уже более 20 лет. Однако недавно появились слухи о возможном разводе артистов, что вызвало бурные обсуждения в прессе.Агутин называет Варум любовью всей своей жизни, их семейная жизнь была далека от идеала. Певица прощала мужа даже за измены, но, по словам самого Агутина, есть вещи, которые он не готов терпеть. Несмотря на все трудности, пара прекрасно совмещала творческую деятельность и обычные будни, воспитывая общую дочь Елизавету.Скоро Анжелике исполнится 55 лет, и Леонид решил сделать ей особенный подарок. Он признался, что ему непросто угодить жене, так как не знает, какие модные бренды предпочитает она. Шопинг для него – настоящее испытание, и он опасается, что совместные походы за нарядами могут испортить их отношения.Из-за этой безысходности Леонид предложил купить Анжелике остров на реке Кама. Эта необычная идея певца вызвала интерес как у публики, так и у журналистов. Он утверждает, что на собственном острове они смогут наслаждаться свободой и приватностью, не боясь папарацци.Отец Леонида подтвердил, что у его сына и невесты отличные отношения, они живут счастливо и проводят время вдвоем. Возможно, эта новость принесет надежду поклонникам пары на то, что развод неизбежности неизбежен, и что любовь Леонида Агутина и Анжелики Варум все-таки победит.