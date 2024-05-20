Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин помог матери участника СВО получить награду за погибшего сына.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин помог матери участника СВО получить награду за погибшего сына.В своём парламентарий рассказал, как к нему обратилась жительница региона Ольга Александровна П., чей сын Максим сражался в составе добровольческого формирования и погиб во время освобождения Артёмовска. Героического бойца наградили орденом Мужества, однако награду в семью так и не передали.«Всегда близко к сердцу принимаю просьбы от участников СВО и членов их семей. Стараюсь помочь и как можно оперативнее», - написал депутат Госдумы.Алексей Говырин направил запросы в Минобороны РФ и областной военный комиссариат. В результате справедливость была восстановлена. Сейчас орден Мужества находится в семье погибшего бойца.