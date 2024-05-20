Основатель владимирского авиационного движения разбился в собственном самолете. Самодельный аппарат упал рядом с аэродромом Павловское в Суздальском районе. Как сообщают источники «Мэш»,

Основатель владимирского авиационного движения разбился в собственном самолете. Самодельный аппарат упал рядом с аэродромом Павловское в Суздальском районе. Как сообщают источники «Мэш», пилот и известный по всей России авиаконструктор Игорь Буевич тестировал самолет, который самостоятельно конструировал на протяжении пяти лет. По данным издания, тест проходил на земле – в воздух авиатор подниматься не собирался. Однако