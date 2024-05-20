Российский банк предупреждает о новой схеме финансового мошенничества в отношении розничных клиентов.

Российский банк предупреждает о новой схеме финансового мошенничества в отношении розничных клиентов. В ходе звонков с фейковых банковских аккаунтов злоумышленники убеждают их продлить срок, якобы заканчивающейся у клиента карты. Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО.По данным ВТБ, пользователям мессенджеров стали поступать звонки с фейкового аккаунта крупных банков. Собеседнику озвучивают, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Для этого якобы необходимо продиктовать код, который поступит в СМС. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты.«В последнее время мы снова наблюдаем повышенную мошенническую активность, когда злоумышленники совершают хищения под предлогом необходимых манипуляций с банковскими продуктами. Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту, например, определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне. Также напомню, что с 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Банк оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов.