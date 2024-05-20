Мужчина, убивший приятеля деревянным подлокотником в Меленках, отправится в тюрьму на 12 лет Нигде...

Мужчина, убивший приятеля деревянным подлокотником в Меленках, отправится в тюрьму на 12 летНигде не работающий и неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель не так давно вышел из тюрьмы. Он проживал в частном доме потерпевшего по улице Красный Октябрь.В середине июля 2023 года мужчины распивали спиртные напитки в компании своих приятелей. В ходе потребления алкоголя между осужденным и одним из гостей произошел конфликт.Злоумышленник взял деревянный подлокотник, которым нанёс последнему несколько ударов.Хозяин дома вступился за приятеля и попросил обвиняемого прекратить избиение. Тогда разъяренный фигурант нанес заступнику более 100 ударов деревянным фрагментом подлокотника, а также кулаками и ногами по голове и различным частям тела.Пострадавший доставлен в ГБУЗ ВО Меленковская ЦРБ», где скончался.Злоумышленника задержали, и он предстал перед судом.«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.Кроме того, годом ранее — в мае 2022 года — в том же доме жительница Владимира до смерти забила деревянной накладкой от подлокотника одного из гостей, который оказывал ей знаки внимания. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений