На Московском шоссе недалеко от бывшего поста ГАИ лось протаранил автомобиль. Как сообщает дорожная полиция, происшествие случилось на 13-м километре федеральной трассы в понедельник около

На Московском шоссе недалеко от бывшего поста ГАИ лось протаранил автомобиль. Как сообщает дорожная полиция, происшествие случилось на 13-м километре федеральной трассы в понедельник около половины восьмого утра. На записи видеорегистратора видно, как животное внезапно выбегает на проезжую часть, но встречается с мимо проезжающей в левой полосе машиной. Шансов среагировать у водителя не было –