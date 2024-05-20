На закрытии первого всероссийского свадебного фестиваля на ВДНХ заключили брак молодожены из...

На закрытии первого всероссийского свадебного фестиваля на ВДНХ заключили брак молодожены из МуромаВ Год семьи, любви и верности, объявленный президентом страны, в Москве завершился Первый Всероссийский свадебный фестиваль. В течение недели двести восемьдесят две влюблённые пары заключили брак. В их числе - молодые супруги из Мурома. На церемонии побывала Мария Городская.- Сегодня для вас - особенный день.Минуты ожидания перед одним из самых важных решений в их жизни. И последнее праздничное шествие в статусе жениха и невесты - совсем скоро они станут мужем и женой.- Прошу ответить вас, Даниил и Анастасия!- Да!Роспись тринадцати пар из центральных федеральных округов России проходит под громкие аплодисменты. Вместо ЗАГСа - сцена международной выставки-форума "Россия". В заключительный день Всероссийского свадебного фестиваля в вечной любви друг другу поклялись жених и невеста из Мурома, Даниил и Анастасия.- Горько! Горько! Горько!Даниил Фадеев, жених (г. Муром):- Мы жили в одном районе. И никогда даже не знали друг друга. Мы были прям чуть-ли не в соседних домах, в соседних школах. Но никогда не пересекались, хотя было очень много знакомых.Познакомились, когда вместе работали в кафе на набережной родного города. Предложение руки и сердца Даниил сделал там же. Для Анастасии это был сюрприз. Молодой человек долго добивался любимую, и вот, наконец, она сказала заветное "Да"!Анастасия Фадеева, невеста (г. Муром):- Вообще не ожидала. Мы просто шли мимо цветочного магазина. Он мне говорит: "Пойдём, купим букетик". Купили букетик, пошли на набережную. И вот так получилось.- Кто должен быть главой в семье?- Муж! Конечно, муж!Этот день навсегда останется в памяти у супругов Бородиных из Ярославской области. Для свадебной церемонии Виктория и Сергей выбрали наряды, которые отражают традиции их региона.Виктория Бородина, невеста (г. Ярославль):- Наряды ярославского дизайнера, Елены Пелевиной. Которая выставляется в нашем ярославском музее. И мы буквально с манекенов сняли эти костюмы. Они нам, к счастью, подошли.Всем молодожёнам передали частичку огня Всероссийского семейного очага, символа счастливой семейной жизни, из города святых Петра и Февронии. Муром давно стал столицей влюблённых, в которой каждый год тысячи пар встречают День семьи любви и верности.- Значит, моя! Значит, навечно!И ничего нет крепче! А у Даниила и Анастасии впереди банкет. Правда, чуть позже. Торжество в кругу родных и друзей отложили до осени.Мария Городская, Алексей Беляков "Вести-Владимир"