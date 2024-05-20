В Молодежной думе стартовал новый седьмой созыв. В марте этого года Законодательное собрание провело конкурс среди молодых кандидатов. Заявок было рекордное количество. Из сотни

В Молодежной думе стартовал новый седьмой созыв. В марте этого года Законодательное собрание провело конкурс среди молодых кандидатов. Заявок было рекордное количество. Из сотни претендентов только 38 стали членами Молдумы. Кстати, с этого созыва председателем Молодежного парламента стала педагог допобразования высшей категории Анна Алексеева. В прошлом созыве она возглавляла комитет по образованию и науке. Анна