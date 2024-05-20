От чебуреков и пива до производства огнеупорного кирпича. Делегация из Владимирской области приняла участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО. Торжественное открытие выставки состоялось 17

От чебуреков и пива до производства огнеупорного кирпича. Делегация из Владимирской области приняла участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО. Торжественное открытие выставки состоялось 17 мая в китайском Харбине. В церемонии принял участие и Президент России Владимир Путин. Россию на ЭКСПО представляли 16 регионов. Владимирскую делегацию возглавил губернатор Александр Авдеев. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Мы намерены