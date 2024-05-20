В Год семьи «Ростелеком» запускает новый социальный кинопроект «Потому что мы — семья». Главными героями станут обычные люди, которые расскажут сокровенное о себе и своих семьях. Их

В Год семьи «Ростелеком» запускает новый социальный кинопроект «Потому что мы — семья». Главными героями станут обычные люди, которые расскажут сокровенное о себе и своих семьях. Их трогательные истории «Ростелеком»превратит в кинооткровения — мини-фильмы на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино. Перед стартом проекта на стенде«Ростелекома» на международной выставке-форуме «Россия» прошел танцевальный флешмоб под