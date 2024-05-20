Минобрнауки РФ опубликовало информацию о среднемесячной зарплате руководителей, их замов и главбухов учреждений и предприятий, подведомственных министерству. В числе таких учреждений

Минобрнауки РФ опубликовало информацию о среднемесячной зарплате руководителей, их замов и главбухов учреждений и предприятий, подведомственных министерству. В числе таких учреждений есть и ВлГУ. Сведения предоставлены за 2023 год. Так, средняя зарплата ректора вуза, Анзора Саралидзе, составляет 383 тысячи рублей в месяц. Доход главного бухгалтера Веры Гавриловой – 247 тысяч рублей. А вот проректоры получают