«Ростелеком» разработал агентский кабинет для предпринимателей — партнеров собственного маркетплейса продуктов и сервисов для бизнеса. После регистрации в нем физические и юридические

«Ростелеком» разработал агентский кабинет для предпринимателей — партнеров собственного маркетплейса продуктов и сервисов для бизнеса. После регистрации в нем физические и юридические лица смогут присоединиться креферальной программе и получать доход, рекомендуя B2B-продукты«Ростелекома», а также другие цифровые сервисы, представленные на маркетплейсе. Реферальная программа маркетплейса «Ростелекома» позволяет участникам не только эффективно продавать инновационные сервисы и продукты для