Синоптики прогнозируют кратковременные дожди во Владимирской области Под натиском атмосферного...

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди во Владимирской областиПод натиском атмосферного фронта антициклон медленно отступает к югу. В такой ситуации характер погоды будет теплый и комфортный, но при этом в регионе прошумят короткие дожди.Во вторник, 21 мая 2024 года, температура воздуха днем повысится до 22°С.Скорость северо-западного ветра составит 2м/с.Показатель влажности — 61%.К вечеру отметки на столбиках термометра незначительно опустятся до 17°С.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 21 мая:На Руси верили: если жаворонки поднимаются высоко в небо и заводят звонкие трели, то урожай будет богатым, а летом хватит и тепла, и дождей; если идет дождь – ожидается теплый сентябрь; если луна ночью словно в дымке, то стоит ждать ухудшения погоды.Фото: Митяй Пирогов