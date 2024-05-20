События недели с Дарьей Давыдовой: Владимирская область стала площадкой проекта по работе с...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: Владимирская область стала площадкой проекта по работе с участниками СВО"Ледяное дыхание мая": Владимирские аграрии наверстывают упущенное время посевной."Борона от сорняка": В регионе продолжается кампания по борьбе с борщевиком Сосновского."Время героев": Владимирская область стала площадкой проекта по работе с участниками СВО."История подвига": В областном центре сделал остановку передвижной музей "Поезда Победы"."Подвальные артефакты": Археологи поделились находками, сделанными у суздальского Кремля."Лебединая стая": Красивейшие птицы сделали остановку на пруду в Камешковском районе.