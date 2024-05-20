События недели с Дарьей Давыдовой: Владимирская область стала площадкой проекта по работе с...
"События недели" с Дарьей Давыдовой: Владимирская область стала площадкой проекта по работе с участниками СВО
"Ледяное дыхание мая": Владимирские аграрии наверстывают упущенное время посевной.
"Борона от сорняка": В регионе продолжается кампания по борьбе с борщевиком Сосновского.
"Время героев": Владимирская область стала площадкой проекта по работе с участниками СВО.
"История подвига": В областном центре сделал остановку передвижной музей "Поезда Победы".
"Подвальные артефакты": Археологи поделились находками, сделанными у суздальского Кремля.
"Лебединая стая": Красивейшие птицы сделали остановку на пруду в Камешковском районе.