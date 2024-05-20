Стеклоград Владимирская область будет строить вместе с партнёрами из Китая Это один из итогов...

"Стеклоград" Владимирская область будет строить вместе с партнёрами из КитаяЭто один из итогов визита губернатора Александра Авдеева в Китай.Напомним, глава региона вошёл в состав российской делегации во главе с Президентом Владимиром Путиным. Государственный визит был посвящен 75-летию отношений России с КНР. Отдельно в рамках встреч "звучали" регионы.По словам губернатора Александра Авдеева, сотрудничество с Китаем для 33-его региона означает свежие инвестиции в экономику, внедрение современных технологий, новые логистические цепочки.В Харбине, на выставке ЭКСПО Владимирская область представила свой стенд. Благодаря ему китайские партнеры смогли больше узнать о "флагманах" промышленности региона. Губернатор Александр Авдеев провел рабочую встречу с представителями крупнейшей китайской компании СNBM.Во Владимирской области создаётся крупнейший международный кластер стекольной промышленности. Вместе с партнёрами из Поднебесной будет организовано производство огнеупорного кирпича, стеклотары, стекла для солнечных батарей и фармацевтики.Проектированием "Стеклограда" займётся крупнейший государственный китайский конгломерат. Он же поставит оборудование, материалы для строительства завода, будет сопровождать эксплуатацию. Все это предусматривает подписанное соглашение.