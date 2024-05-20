Светлана Никитина, директор филиала государственного фонда Защитники Отечества рассказала о...

Светлана Никитина, директор филиала государственного фонда "Защитники Отечества" рассказала о президентском проекте "Время героев""Время героев". Владимирская область стала опорной площадкой президентского кадрового проекта. Благодаря программе участники специальной военной операции смогут пройти обучение и проявить себя на государственной службе. Как регион включился в проект?Об этом "Вестям" рассказала Светлана Никитина, директор филиала государственного фонда "Защитники Отечества".С ней беседовала Мария Платанюк.