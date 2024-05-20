Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

В число финалистов окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» в ЦФО вошли владимирские семьи. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.«Из нашей области в нём участвовало 11 команд. Всего боролись за лидерство 417. По итогам состязаний в финал вышли 73 семейных команды из 18 регионов ЦФО и одна из Казахстана», – рассказал губернатор.Первая семья – Королёвы из Струнино. Мама и бабушка – педагоги, обладательницы почётных грамот, а про дедушку, который работает кузнецом на прессах и молотах, даже снимали передачу для федерального канала.Также в финал вошли Козловы, Минеевы из Радужного. Представители династии педагогов, общий стаж – 120 лет.