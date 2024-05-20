В год 1000-летия Суздаля﻿ 10 цифровых художников представляют выставку Под куполом, знаменующую творческий симбиоз средневековой культуры и современного искусства﻿. Проект реализуется в форматах онлайн и офлайн по итогам работы арт-резиденции, во время которой авторы познакомились с историей и культурой города и создали диджитал-работы к его юбилею.

Выставка объединила творчество 10 цифровых художников: Даниила Зуева, Данилы Карамушкина, Степана Терещенко, Аристарха Чернышева, Дмитрия Шабалина, Julia Cyberflora, Kirill Rave, Meta Rite, Rinatto L'bank, YOmoYO. Увидеть результаты их работы можно в сообществе Владимиро-Суздальского музея-заповедника во ВКонтакте﻿, а также в экспозиции VS Gallery до 9 июня. До 29 мая работы художников будут представлены на 23 медиафасадах в восьми городах России — Москве﻿, Санкт-Петербурге﻿, Волгограде﻿, Казани﻿, Краснодаре﻿, Нижнем Новгороде﻿, Перми﻿, Челябинске﻿.Все работы художников вдохновлены разными гранями Суздаля. Так, тема богоспасаемого града, сохранившего более 200 памятников, раскрывается в работах Луч, Пространство и Слияние художницы Meta Rite, где соединяются мирское и священное, коллективное и божественное. Исследование архитектуры Суздаля﻿, на небольшой территории которого сконцентрировано порядка 40 старинных религиозных сооружений, вдохновило художника Kirill Rave. Автор в серии видео Cup0la Lem1X_001-012 комбинирует деревянное зодчество﻿ и фракталы. В серии Суздаль: вечная гармония наследия и традиций Rinatto L'bank неразрывно связаны природа и архитектура﻿, которые вступают в диалог с человеком. В работе Элементалий Дмитрий Шабалин, соединив традиционную постройку храма с технократическими смыслами, фантазирует, какой может быть архитектура Суздаля через 1000 лет. А Аристарх Чернышев взял за основу серии Про цветение храмовые фрески﻿ и изобразил искушения и пороки в виде образов химер, проходящих через огненное очищение души.А узнать город, вдохновивший художников проекта Под куполом, поможет портал Золотые ворота культуры﻿, который рассказывает о самых ярких культурных событиях Владимирской области. Увлекательные прогулочные маршруты по Суздалю проведут вас по главным достопримечательностям города﻿ и раскроют старинные традиции деревянного зодчества﻿.