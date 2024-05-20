В Гусь-Хрустальном откроют памятник Бездомной собаке Деньги на его изготовление и установку год...

В Гусь-Хрустальном откроют памятник Бездомной собакеДеньги на его изготовление и установку год собирали сами жители.Автор скульптуры из арт-бетона - местный художник Игорь Володин. Тот самый, который подарил местному парку "Сказка" персонажей из дерева. А прототипом нового памятника стал легендарный городской пёс Кузя.Добродушная дворняга, любимец горожан, он много лет жил возле автобусной остановки. Ему и хозяев искали, и будки ставили, и пытались пристроить в приют, но всякий раз пёсель возвращался на свое место и спал на картонке у библиотечного центра. Памятник Кузе (а точнее всем бездомным животным) поставят там же.Открытие запланировано на 25 мая.