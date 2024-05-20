В поликлинике поселка Никологоры продолжается ремонт. Рабочие отремонтировали 1-3 этажи, кровлю, входную группу, уставили пандус, благоустроили территорию. Также уже закончен ремонт системы

В поликлинике поселка Никологоры продолжается ремонт. Рабочие отремонтировали 1-3 этажи, кровлю, входную группу, уставили пандус, благоустроили территорию. Также уже закончен ремонт системы отопления и инженерные коммуникации, заменены окна, системы электроснабжения. О ходе работ рассказали в пресс-службе правительства. Сейчас идет капремонт рентген-кабинета на 4 этаже. В планах приобретение и запуск цифрового маммографа, замена мебели и организация