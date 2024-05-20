62-летний пилот разбился в самодельном одноместном самолете 19 мая 2024 года. Аппарат упал рядом с аэродромом Павловское в Суздальском районе. Это произошло около 14:45, сообщили в пресс-службе

62-летний пилот разбился в самодельном одноместном самолете 19 мая 2024 года. Аппарат упал рядом с аэродромом Павловское в Суздальском районе. Это произошло около 14:45, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. Самолет упал сразу после взлета. Во время падения аппарат перевернулся. Из сообщения Центрального МСУТ СКР Центральным МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины случившегося,