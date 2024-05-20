62-летний пилот разбился в самодельном одноместном самолете 19 мая 2024 года. Аппарат упал рядом с аэродромом Павловское в Суздальском районе. Это произошло около 14:45, сообщили в пресс-службе
<a href="https://33live.ru/novosti/20-05-2024-v-samolete-upavshem-vo-vladimirskoj-oblasti-pogib-62-letnij-pilot.html" target="_blank">В самолете, упавшем во Владимирской области, погиб 62-летний пилот</a> - 62-летний пилот разбился в самодельном одноместном самолете 19 мая 2024 года. Аппарат упал рядом с аэродромом Павловское в Суздальском районе. Это произошло около 14:45, сообщили в пресс-службе
[url=https://33live.ru/novosti/20-05-2024-v-samolete-upavshem-vo-vladimirskoj-oblasti-pogib-62-letnij-pilot.html]В самолете, упавшем во Владимирской области, погиб 62-летний пилот[/url] - 62-летний пилот разбился в самодельном одноместном самолете 19 мая 2024 года. Аппарат упал рядом с аэродромом Павловское в Суздальском районе. Это произошло около 14:45, сообщили в пресс-службе