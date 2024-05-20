В Судогде сотрудники 79-й пожарно-спасательной части выручили кота по кличке Ято.

В Судогде сотрудники 79-й пожарно-спасательной части выручили кота по кличке Ято. Об этом рассказала МЧС России по Владимирской области.Инцидент случился в одном из домов в Малом Советском переулке. Домашнее животное застряло в батарее отопления. Спасатели намазали кота маслом и очень осторожно достали Ято из ловушки.«К счастью, кот не получил серьезных повреждений и был передан хозяевам», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.