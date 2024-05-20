Кот по кличке Ято застрял в батарее в своем доме на Малом Советском переулке в Судогде. Хозяева не смогли сами вызволить питомца, пришлось вызывать спасателей. Как рассказали в пресс-службе

Кот по кличке Ято застрял в батарее в своем доме на Малом Советском переулке в Судогде. Хозяева не смогли сами вызволить питомца, пришлось вызывать спасателей. Как рассказали в пресс-службе МЧС, все было не так просто. Для начала пришлось разрезать кофточку, в которую был одет кот. Потом кота обмазали маслом. Постепенно и осторожно котика удалось вызволить.