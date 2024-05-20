Об этом сообщила мэр города.

Монументальные ворота Суздаля, известные как Суздальские заставы, переходят на новый этап своего существования. Эти исторические символы города станут предметом реставрации, как объявила мэр Суздаля Алиса Бирюкова. Фотографии застав в разные периоды времени напоминают о их важности и значении для города.Реставраторы уже начали подготовку к работам, и жители с нетерпением ожидают возрождения обновленных застав, которые снова будут радовать горожан и посетителей в своей великолепной красоте.