Владимирцы примут участие в студенческом фестивале Таврида-Арт В этом году самый зрелищный...

Владимирцы примут участие в студенческом фестивале "Таврида-Арт"В этом году самый зрелищный студенческий фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму пройдет с 26 до 28 июля в бухте Капсель Судака. Ключевая тема - национальное многообразие молодого искусства.Стартовал прием заявок.За три дня фестиваль посетят десятки тысяч человек. Актеры, музыканты, певцы, танцоры, режиссеры, ведущие эксперты во всех творческих специальностях.Подать заявку могут молодые люди от 18 до 35 лет.Подробнее - новый амбассадор Тавриды от Владимирской области Юлия Вишнякова.