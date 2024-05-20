В Пекине губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл переговоры со строительной компанией «Чжунъи Чжэнчжоу».

В Пекине губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл переговоры со строительной компанией «Чжунъи Чжэнчжоу». Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Встреча с иностранными партнёрами состоялась в воскресенье, 19 мая. Как отметил Александр Авдеев, китайская компания рассматривает возможности участия в строительстве промышленных и жилых объектов на территории Российской Федерации. Представители КНД обладают солидным опытом в реализации крупных инфраструктурных проектов.«Договорились о том, что предложим китайским партнёрам варианты сотрудничества по возведению объектов у нас во Владимирской области», - написал в телеграм-канале губернатор.