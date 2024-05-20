Владимирский натуралист Владислав Тябин рассказал про птиц-однолюбов Лебеди-шипуны - птицы -...

Владимирский натуралист Владислав Тябин рассказал про птиц-однолюбовЛебеди-шипуны - птицы - однолюбы. Они образуют пары один раз и на всю жизнь. Одно из таких семейств поселилось на Мельничном пруду в деревне Пирогово Камешковского района.Владислав Тябин, фотограф:- Прилетело 13 лебедей для меня это было большим удивлением, потому что до этого здесь ну на ближайших водоемах, в том числе на этом, я лебедей никогда не встречал, хотя специально их искал. 10 мая они здесь побыли еще своим большим составом, а сейчас осталось только две особи.По словам натуралиста Владислава Тябина, с "фоторужьем" на птиц он охотился с прошлого года. Повезло только в этом снежном мае. В итоге мастеру удалось снять грациозных пернатых при разном свете и погоде.Шипуном этого лебедя назвали из-за звука, похожего на шипение. Его птица издаёт, если чем-то недовольна или защищает свою территорию. Это восстановленный вид, занесенный в Красную книгу.