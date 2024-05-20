Во Владимире будут судить мужчину, столкнувшего соседку с лестничной площадки В ноябре 2023 года...

Во Владимире будут судить мужчину, столкнувшего соседку с лестничной площадкиВ ноябре 2023 года потерпевшая не могла уснуть в ночное время из-за громких звуков, доносящихся из квартиры, расположенной этажом выше. Женщина решила сделать замечание соседу.Открыв дверь, мужчина был возмущен предъявленной претензией. Понимая, что потерпевшая стоит на краю лестничной площадки, - он с силой толкнул ее в плечо.В результате она упала с третьего этажа на лестничный пролет между 3 и 2 этажами, ударилась затылочной областью головы о бетонное покрытие и получила серьёзную травму.Как итог, - утвержден обвинительный акт в отношении мужчины.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ – причинение тяжкого вредя здоровью по неосторожности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Любопытно, что фигурант вину в совершённом преступлении не признал, аргументируя это тем, что лишь «легонько оттолкнул» женщину, чтобы беспрепятственно закрыть дверь. Каким образом его соседка получила телесные повреждения, - ему не известно.За совершение преступления обвиняемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений