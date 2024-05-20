Во Владимире будут судить мужчину, столкнувшего соседку с лестничной площадки
В ноябре 2023 года...
Во Владимире будут судить мужчину, столкнувшего соседку с лестничной площадки
В ноябре 2023 года потерпевшая не могла уснуть в ночное время из-за громких звуков, доносящихся из квартиры, расположенной этажом выше. Женщина решила сделать замечание соседу.
Открыв дверь, мужчина был возмущен предъявленной претензией. Понимая, что потерпевшая стоит на краю лестничной площадки, - он с силой толкнул ее в плечо.
В результате она упала с третьего этажа на лестничный пролет между 3 и 2 этажами, ударилась затылочной областью головы о бетонное покрытие и получила серьёзную травму.
Как итог, - утвержден обвинительный акт в отношении мужчины.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ – причинение тяжкого вредя здоровью по неосторожности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Любопытно, что фигурант вину в совершённом преступлении не признал, аргументируя это тем, что лишь «легонько оттолкнул» женщину, чтобы беспрепятственно закрыть дверь. Каким образом его соседка получила телесные повреждения, - ему не известно.
За совершение преступления обвиняемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений