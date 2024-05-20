Во Владимире на маршрут автобуса №26С ищут нового перевозчика
Маршрут №26С идет с Фатьянова -...
Во Владимире на маршрут автобуса №26С ищут нового перевозчика
Маршрут №26С идет с Фатьянова - через центр - до Куйбышева.
Его протяженность – около 17 км. На данный момент его обслуживает «ЕвроТрансВладимир».
Сейчас администрация города ищет нового перевозчика. Контракт опубликовали на портале госзакупок. Аукцион появился 16 мая, а окончание приема заявок — 27 мая.
Напомним, что власти также ищут нового перевозчика для маршрута №28.
Фото: Митяй Пирогов