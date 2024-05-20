Во Владимире наградили лауреатов регионального этапа конкурса Юные техники и...

Во Владимире наградили лауреатов регионального этапа конкурса "Юные техники и изобретатели"Председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова наградила лауреатов регионального этапа конкурса "Юные техники и изобретатели".Впереди - защита работ в Москве. Подробности - у Александра Сыпченко.В зале заседаний Законодательного Собрания области более 60 молодых ученых и изобретателей из всех районов области. Их проекты не только уникальны, говорят организаторы, но и крайне важны для развития науки и техники.Работы оценивались по нескольким номинациям. Наряду с традиционными "Умный мир", "Промышленные технологии и инженерные решения", "Агробиотехнологии", в этом году на конкурс представлены работы по безопасности, социальные проекты. В конкурсной комиссии - действующие депутаты Законодательного Собрания.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Это наше будущее. Будущее России. Сегодня, когда Президент говорит о том, что нам очень важны инженерные профессии, очень важны научные открытия. Как раз эти ребята, это будущее нашей страны.Победителем областного этапа стал 11-тиклассник из Владимира Матвей Никитин. Он создал программируемый логический контроллер для систем энергетики и android-приложение для работы с ним.Матвей Никитин, ученик 11 класса средней школы №8 г.Владимира:- Я смог занизить цену контролера, оставив его надежность. Также дисплей был переработан на приложение по операционную систему android. Теперь можно контролером управлять с телефона.Несмотря на юный возраст, Матвея уже пригласили на работу в крупную энергетическую компанию. Вскоре ему предстоит защищать свою работу в Москве.Александр Сыпченко, "Вести-Владимир"