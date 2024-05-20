Во Владимире пострадал подросток в результате столкновения автомобиля с лосем Очередное дтп с...

Во Владимире пострадал подросток в результате столкновения автомобиля с лосемОчередное дтп с лосем произошло этим утром на "пекинке" по дороге на Юрьевец. Как уточняют в ГИБДД, авария произошла в час пик.Животное выбежало на проезжую часть и буквально влетело в ехавший "Форд фокус". Водитель - женщина - не успела среагировать. Лось погиб, пострадал подросток, сидевший в машине.Алёна Бусько, старший инспектор отделения Госавтоинспекции УМВД по г. Владимиру:- В результате дтп пассажир "форд фокус" 2007-ого года рождения получил травмы, рекомендовано амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится административное расследование.С начала года в регионе произошло как минимум шесть аварий с участием лосей, в которых пострадали люди. Многолетние наблюдения показывают: именно с наступлением мая количество дтп с лосями резко увеличивается. Это связано, в первую очередь, с отёлом у лосих.Старшие, но неопытные лоси-подростки уходят от матери и бегут, куда глаза глядят. А видят лоси хуже, чем кто бы то ни было в лесу. Виновником таких аварий с дикими животными в любом случае признается человек.Ущерб, нанесенный природе, взыскивается по полису ОСАГО со страховой кампании.