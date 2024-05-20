Молниеносные извлечения кубических корней из чисел. Мастера счета разминаются перед интеллектуальной битвой умов. Во Владимире прошел первый Всероссийский чемпионат по ментальной

Молниеносные извлечения кубических корней из чисел. Мастера счета разминаются перед интеллектуальной битвой умов. Во Владимире прошел первый Всероссийский чемпионат по ментальной арифметике «Золотое кольцо России». Он собрал 530 участников и гостей из 27 регионов. Собрались лучшие умы от Владимирской области до Забайкальского края. Наравне со всеми за победу боролись дети с ограниченными возможностями здоровья. Организатором