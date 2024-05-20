Об этом рассказали представители администрации города у себя в телеграм-канале.

Во Владимире прошёл мастер-класс по изготовлению окопных свечей, нашлемников на каски и сухого душа. Мероприятие прошло в библиотеке на Суздальском. Об этом рассказали представители администрации города у себя в телеграм-канале.«Волонтёры показали студентам ВлГУ, РАНХиГСа и Владимирского индустриального колледжа технологию изготовления этих принадлежностей и масксетей и рассказали о своём опыте волонтёрства», – пишут сотрудники мэрии.