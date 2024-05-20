Владимирец толкнул соседку с лестницы и попал под уголовное дело за причинение тяжкого вредя здоровью по неосторожности. Женщина при падении ударилась затылком о бетонное покрытие

Владимирец толкнул соседку с лестницы и попал под уголовное дело за причинение тяжкого вредя здоровью по неосторожности. Женщина при падении ударилась затылком о бетонное покрытие лестничного пролета и получила серьезную травму головы. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что все случилось в ноябре 2023 года ночью. Женщина никак не могла уснуть из-за громких звуков из квартиры этажом