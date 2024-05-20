Ландшафтный пожар произошел 19 мая за заводом Valfex (суздальское направление, напротив гипермаркета «Глобус»). Спасателям о возгорании сообщили в 10:45, рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС области.

Ландшафтный пожар произошел 19 мая за заводом Valfex (суздальское направление, напротив гипермаркета «Глобус»). Спасателям о возгорании сообщили в 10:45, рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС области. Ситуация сложилась опасная, поскольку огонь мог перекинуться на лес и на складские помещения. В 12:10 пожар удалось потушить совместными усилиями ПСЧ №3 (Владимир) и владимирским поисково-спасательным отрядом. Прокомментируйте