Во Владимире у мужчины изъяли 34 куста конопли Сотрудники отдела по контролю за оборотом...

Во Владимире у мужчины изъяли 34 куста коноплиСотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру задержали 44-летнего местного жителя.Установлено, что в подвале многоквартирного дома мужчина незаконно выращивал наркосодержащее растение.Полицейские изъяли 34 растущих куста конопли, марихуану и высушенные части растений с характерным запахом, общей массой более 1 600 граммов.Фигурант сам употреблял наркотики и пояснил, что семена приобрел у ранее незнакомого ему человека.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области